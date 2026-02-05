前ヤクルトスワローズ監督の高津臣吾（57）が2月3日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。

「僕の９つめのチーム。韓国釜山のロッテジャイアンツ」と投稿されたのは、アドバイザーに就任した韓国のプロ球団「ロッテ・ジャイアンツ」のロゴ前での自撮り。高津は「今回はユニホームは着ないけど、チームに所属して勝負の緊張感を味わえるのはとても嬉しい」「少し低迷しているジャイアンツだが、チームが強くなるために全力でお手伝いしたい」とつづり、「また新たな角度から大好きな野球の勉強ができる！」と意気込んだ。

【画像】韓国のプロ球団「ロッテ・ジャイアンツ」のロゴ前で自撮りをする高津臣吾（画像は高津臣吾 Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「いつも野球と一緒の高津さん好きだわぁ～」「いつまでも現役ですね」「野球を愛す人は、野球にも愛されますね」「海を渡ってまで引っ張りだこですね」「野球が好きな高津さんが好きです」といったコメントが寄せられた。