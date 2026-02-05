Kis-My-Ft2、デビューを告げられた“茶封筒の日”に新曲「UNISON」リリース！YouTube生配信も決定
Kis-My-Ft2が、2月12日にデジタルシングル「UNISON」をリリースする。
■15周年の“開幕宣言”とも呼べる一曲
2月12日は、Kis-My-Ft2がデビューを告げられた「茶封筒の日」。「UNISON」は、15周年の幕開けとして、Kis-My-Ft2とファンの声が重なって、ひとつになることを願い制作した楽曲。
歌詞のなかには、15年間のKis-My-Ft2を思い返せるような仕掛けも織り込まれており、Kis-My-Ft2は今までも、これからも“強く・華やかに・逞しく”進んでいく。そんな15周年の“開幕宣言”とも呼べる一曲に仕上がっている。
15周年の「茶封筒の日」と、新曲「UNISON」のリリースを記念して、2月12日20時30分頃からKis-My-Ft2公式YouTubeチャンネルにて『キスマイ 15周年 茶封筒の日 Everybody Go!!!!!!～15年目のKis生配信～』が配信されることも決定した。こちらも要チェックだ。
■リリース情報
2026.02.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「UNISON」
