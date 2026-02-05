　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安で半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比475円安の5万3818円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は129社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想を上方修正した清水建設 <1803> [東証Ｐ]、前立腺がん治療剤好調で今期業績予想を上方修正したアステラス製薬 <4503> [東証Ｐ]、1株から3株への株式分割と第3四半期23％営業増益が好感されたホーチキ <6745> [東証Ｐ]、26年3月期業績予想とび配当予想を上方修正した山一電機 <6941> [東証Ｐ]、26年3月期最終利益予想及び配当予想を上方修正したふくおかフィナンシャルグループ <8354> [東証Ｐ]など。そのほか、三機工業 <1961> [東証Ｐ]、出光興産 <5019> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]、千葉銀行 <8331> [東証Ｐ]の5社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1768> ソネック　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業

<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2607> 不二製油　　　東Ｐ　食料品
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品

<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3712> 情報企画　　　東Ｓ　情報・通信業

<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4042> 東ソー　　　　東Ｐ　化学
<4046> 大阪ソーダ　　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4503> アステラス　　東Ｐ　医薬品
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品

<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5449> 大阪製鉄　　　東Ｓ　鉄鋼

<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械

<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6305> 日立建機　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械

<6433> ヒーハイスト　東Ｓ　機械
<6448> ブラザー　　　東Ｐ　電気機器
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器

<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7202> いすゞ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業

<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7744> ノーリツ鋼機　東Ｐ　精密機器
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8045> 浜丸魚　　　　東Ｓ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業

<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8354> ふくおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業

<8522> 名古屋銀　　　東Ｐ　銀行業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　保険業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8802> 菱地所　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業

<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ　東Ｓ　卸売業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース