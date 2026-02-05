衆議院選挙の投票日まであと3日に迫りました。県内一広い選挙区の広島5区では、中道改革連合の前職に自民党と共産党の新人2人が挑んでいます。



■山本深候補 自民・新人

「40歳の新人です。ありがとうございます」

■有権者

「ええ男じゃね」



自民党・新人の山本深候補です。尾道市や庄原市など、南北にまたがる7つの市町からなる広島5区。広島市出身の山本候補は、財務省を辞めて立候補を決めました。訴えるのは、中小企業発展のための政策です。





■山本深候補 自民・新人「この広島5区はほとんどが中小企業です。だからこそ中小企業が元気にならなければ、このエリアが元気になることは 絶対にありません」■山本深候補 自民・新人「山本深、40歳新人。中山間地域の声をしっかりと国会に届けてまいります」地盤の無い中、初めての選挙戦。地域のイベントにも積極的に足を運び、1人でも多くの有権者に覚えてもらうようアピールします。■山本深候補 自民・新人「実は私、広島市出身なんですけど、こちらのエリアで頑張ります。インスタとかXとか、TikTokを始めたので、フォローをお願いします」旧6区時代から20年以上とれていない、自民党の議席獲得を目指します。■佐藤公治候補 中道・前職「私のこの戦い、大変に厳しい。本当に厳しい」前職の佐藤公治候補は、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」からの立候補です。街頭演説には、公明党の竹谷代表も駆け付けました。■公明党 竹谷とし子代表「新党『中道改革連合』のもとに、その旗印のもとに結集してくれた佐藤公治さんを 全面的に支援する」公明票を上積みして、6期目の当選を目指します。訴えるのは地方の活性化です。■佐藤公治候補 中道・前職「第一次産業、中小零細（企業）、不安ばかりが多く渦巻く地方になっていくと思います。みなさんの不安を少しでもなくしてあげること、これが政治の役割だと私は思った」激しい選挙戦が予想される中、必死の訴えです。■佐藤公治候補 中道・前職「1年3か月しか経っておらず、また選挙。この戦い、なんとしても勝たなくてはいけない」2人に挑むのが、共産党・新人の猪原真弓候補です。2024年の衆院選に続き、2度目の挑戦です。■猪原真弓候補 共産・新人「今度の総選挙はもちろん、高市早苗さんを選ぶ選挙ではありません。国民をとことん苦しめ平和と民主主義を壊してきた自民党の政治を今こそ終わらせるときです」1日に10か所以上で街頭に立ち、演説を行っています。この日は、猪原候補の家族も応援に駆け付けました。■猪原真弓候補 共産・新人「ありがたい。元気もらった」訴えるのは、消費税の減税や最低賃金の上昇、そして、「非核三原則」の堅持です。■猪原真弓候補 共産・新人「『戦争を起こさないぞ』という政府をつくることが一番大事だと思う」前職と新人2人による激しい戦いが続く広島5区。審判の日は2月8日です。（2025年2月5日 放送）