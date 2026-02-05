鹿児島市電と乗用車の接触事故は年が明けてからすでに5件と多発しています。2月3日と4日も2日連続で事故が起きました。こうした状況を受けて鹿児島市交通局は、ドライバーに改めて注意を呼びかけました。



5日、鹿児島市の二官橋通り交差点。



「プー！」



警笛を鳴らされていたのは市電の軌道敷内にいた1台の軽乗用車。市電は安全のために警笛を鳴らしますが、急ブレーキをかけても車よりも止まりにくいため、あわや事故に繋がる可能性も。実はこの場所、3日に市電と乗用車の接触事故が起きたばかりでした。





鹿児島市交通局によりますと、年が明けてから約1か月の間に5件の接触事故が起きています。街のドライバーは…。（街の声）「免許取り立ての最初のころは分らなくて軌道敷に入っちゃったり（警笛を）鳴らされたこともある。下がろうにも後ろも来ているし」「ニュースでよく事故が起きたとやっている。衝突したとか急ブレーキとか。危ないのかなと」こうした現状を受けて鹿児島市交通局も改めて注意を呼びかけています。（鹿児島市交通局）「道路交通法により軌道敷内では市電の通行を妨げることは許されません。軌道内を右折する際は市電が接近していないか、ミラーと目視で十分に確認してほしい」今年度は2月4日までに市電が絡む事故が23件発生しており、そのうち20件が乗用車の右折やUターンによるものだということです。また、鹿児島市交通局は昨年度から、市電の線路を横切って右折しなければならない交差点の軌道敷に、「電車注意」の文字や侵入を阻むような斜線や枠を白線で設けています。これまでに24か所の交差点で作業が完了しているということです。