タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、ファンからのリクエストに応えた手料理を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】希空の手作りスイーツやリクエストに応えた手料理（複数カット）

2024年11月の芸能界デビュー前から、お菓子作り用のInstagramアカウントを持ち、母の日に作ったカーネーションケーキやクリスマスケーキなどプロ顔負けの手作りスイーツを披露してきた希空。自身のYouTubeチャンネルでは、“お嫁に行くための料理修行”としてさまざまな料理に挑戦する姿をアップしてきた。

リクエストに応えた手料理を披露

2026年2月4日には、「みんなからのリクエストでハンバーグに挑戦！！」と題した動画を公開。大嫌いだという玉ねぎのみじん切りに苦戦しながらも調理を進め、チーズインハンバーグが完成した。出来上がったハンバーグに「美味しい！大成功。玉ねぎのみじん切りを大雑把にヤダヤダって言いながらやったから玉ねぎのシャキシャキ感がすごい」とコメントした。

希空の動画には、「希空ちゃんお料理センスある」「ハンバーグめっちゃ美味しそう！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）