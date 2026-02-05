芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、東京・六本木ミュージアムで開催された、明日6日開幕の「ガチャガチャ展in六本木」プレス内覧会＆ゲスト会見に出席した。質疑応答で、テレビ局のクルーから、過去の経歴を突っ込まれ「揚げ足を取ろうとしていましたね？」と慌てる一幕があった。

幼少期から「機動戦士ガンダム」のガチャガチャにはまる“愛好家”で「子供のことから、たくさんやってきて」と口にした。質疑応答で、某民放局のクルーから「ガチャガチャを、たくさんしてこられた中での宝物は？」と質問が出た。ゴー☆ジャスは「ガン消し（『機動戦士ガンダム』のゴム製フィギュア）の、ダイキャストの、重いのが宝物」と即答。「なかなか出ず、実家から持ってきたくらい。多分、今は価値が上がっているんじゃないか？ もうちょっと、価値を高めて、売る時は考える」と、宝物としながら、価格によっては売る腹もあると明かした。

その流れで「小学生の頃から、アニメとか大好きで、キャラクターのものは集めていた」と答えると、同じ民放局のクルーから「小さい頃から、地球にいたってことですね？」と突っ込まれた。“本職”は宇宙海賊だけに、飛んだ質問だったが、ゴー☆ジャスは慌てた。「私、あのぉ…設定、変えたんですね！ 高校までは福島県いわき市にいたという設定に、ちょっと変わったんです。そこから宇宙人に、さらわれたみたいな設定に変わっていて！」と声を大にした。

一呼吸、置いて「設定を変えておいて良かった」と安堵（あんど）の息を漏らした、その返す刀で、某民放局のクルーに「揚げ足を取ろうとしていましたね？」と問いかけた。

同クルーから「他の星にガチャガチャはある？」と聞かれると「ないんで、これから私が持って行こうかな。地球だけのお宝を、宇宙海賊なんで、見つけに行きたいのかも知れませんね」と言い、不敵に笑った。