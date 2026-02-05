歴代スーパー戦隊、最終回をYouTubeで一挙配信決定! 『ゴジュウジャー』最終回放送前に
スーパー戦隊オフィシャル公式X(@sentai_official)は、現在放送中の『ナンバーワン戦隊 ゴジュウジャー』最終回の前日となる2月7日15時30分より、歴代スーパー戦隊「最終回」の一挙配信をYouTube「ゴジュウジャーちゃんねる【スーパー戦隊シリーズ公式】」にて実施することを発表した。
／歴代スーパー戦隊 最終回一挙配信！＼2/7(土)15:30〜『秘密戦隊ゴレンジャー』から配信スタート！2/8(日)9:30〜『ナンバーワン戦隊 #ゴジュウジャー』最終回の放送にみんなで辿り着こう！！🔽 配信予定URL & 詳細https://t.co/nW2c29AX6G pic.twitter.com/cY9KvTKdpF- スーパー戦隊オフィシャル (@sentai_official) February 5, 2026
東映が手掛ける「スーパー戦隊シリーズ」は、1975年放送の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートし、現在まで続く特撮テレビドラマシリーズ。2026年2月8日9時30分より放送される50周年記念作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(2025年)の最終回放送をもってシリーズは一旦幕を下ろし、新たな東映の特撮ブランド「PROJECT R.E.D.」第一弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』がスタートする。
