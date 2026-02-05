OddRe:が、ポニーキャニオン内のレーベル・IRORI Recordsよりメジャーデビューすることを発表した。2026年2月18日には、メジャーデビューシングル「Revival」がデジタルリリースされる。

OddRe:は、AirA（Vo）、ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（B, Vo）、SOI ANFIVER（G, Composer, Trackmaker）からなる3人組バンド。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといった国内外のサウンドを基盤に、J-Rockやボーカロイド由来のメロディ感覚を融合させ、ジャンルの境界を軽やかに越えるサウンドを特徴としている。

「Revival」は、70年代ハードロックをリファレンスにしつつ、BPM200に達するスピード感や、ボーカロイド／エレクトロ／ヒップホップの要素を取り込んだ楽曲。タイトルが示す“復活”は、「もう一度」という衝動を起点に、前へ進もうとする感覚を滲ませている。メジャーデビュー作として、そのスタンスを提示する1曲だ。

また、7月にはバンド初となる東名阪ワンマンツアー＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞の開催も決定。チケットは本日20時よりファンクラブ先行の受付が開始する。

◆ ◆ ◆

この度、ご縁ありましてポニーキャニオン内レーベル「IRORI Records」よりメジャーデビューさせていただく事になりました。

僕たちが本当に疑いなく、今、日本で最もカッコいいと思えるレーベルとの契約です。

メジャーデビューとはいいつつも、僕らの悪ふざけに乗っかってくれる大人達が周りに増えたような感じで、どんな面白い仕掛けを用意してやろうか、どんな面白い音楽で踊らせてやろうかとピーピーギャーギャー騒がしい毎日をみんなで過ごしています。

IRORI Recordsは既に日本一カッコいいかもしれませんが、だからこそ、僕らの手でもっとその先へ、このレーベルを連れて行くつもりです。

僕らが囲むこの囲炉裏を、もっと熱く、もっと騒がしく、もっとユニークな場所にしていけたら嬉しいです。

ってことで、より一層、騒がしくなったOddRe:とIRORI Recordsをどうぞよろしくおねがいします。

OddRe: SOI ANFIVER

◆ ◆ ◆

Major Debut Single「Revival」

2026年2月18日(水) 配信リリース

Pre-add / Pre-save：https://oddre.lnk.to/Revival

＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞

2026年7月1日(水)

愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 2026年7月2日(木)

大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 2026年7月8日(水)

東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 ▼チケット情報

立ち見 4,800円(税込/ドリンク代別) FC先行：2月5日(⽊) 20:00 〜 2月15日(⽇) 23:59

※FC先⾏ 1⼈2枚まで（同⾏者⾮会員可能） 受付URL：https://oddre.jp/feature/entry

※ファンクラブの入会ページです