機能性バツグンな「ワンピース」→【ワークマン値下げ】で1,500円以下になってた、、！

ガバッと着るだけでサマ見えが狙えて、コーデに迷ったときの救世主になるワンピース。【ワークマン】なら、機能性も優秀なワンピースが、破格にお値下げ中。今回はデイリーに出番が多くなりそうなワンピースを紹介します。ぜひ在庫があるうちにチェックして。

雨の日のお出かけや水仕事で頼れる撥水機能付き

【ワークマン】「レディース撥水ストレッチワンピース」\1,500（税込・セール価格）

撥水機能が付いたワンピースは、雨の日のお出かけや水仕事、ガーデニングなどで活躍が期待できます。ストレッチ性のある素材なので動きやすく、リラクシーに着られそう。ウエストはドロストで絞ることができて、気分に合わせてシルエットのアレンジが可能。袖口は親指を出せるサムホール付きなので、寒い日のお出かけでも手の甲まで覆えます。袖口はリブなので、腕まくりしやすいのもポイント。

スカートとしても使える2WAY仕様

【ワークマン】「レディース撥水ベロアキャミワンピース」\1,290（税込・セール価格）

光沢のあるベロア素材で、上品見えが狙えるワンピース。ウエスト部分にはゴムが入っており、肩紐を下ろすとスカートとしても着用できます。ワンピースとして着るときは、後ろのスピンドルを絞って着丈を調整できるのも嬉しいところ。きれいめにもカジュアルにも着回しやすく、ワンピースとして着たりスカートとして穿いたり、コーデのバリエーションが広がる一着です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M