Kis-My-Ft2、15周年“茶封筒の日”に新曲「UNISON」リリース＋YouTube生配信
Kis-My-Ft2が、2月12日(木)に新作デジタルシングル「UNISON」をリリースすることが決定した。
2月12日(木)はKis-My-Ft2がデビューを告げられた「茶封筒の日」でもある。このたび15周年の「茶封筒の日」に送り出される新曲「UNISON」は、“Kis-My-Ft2とみなさんの声が重なって、ひとつになる事を願い制作した楽曲”とのこと。歌詞の中にこれまでの15年間を思い返せるような仕掛けも織り込まれ、15周年の開幕宣言とも呼べる1曲に仕上がっている。
また、15周年の「茶封筒の日」と新曲「UNISON」のリリースを記念し2月12日(木)には公式YouTubeチャンネルでの生配信も行なわれる。
■「UNISON」
2026年2月12日(木) 配信スタート
https://Kis-My-Ft2.lnk.to/UN15ON
■YouTube 生配信『キスマイ 15周年 茶封筒の日 Everybody Go!!!!!!〜15年目のKis生配信〜』
2月12日(木) 20:30頃〜
※配信時刻は前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
Kis-My-Ft2オフィシャルYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@KisMyFt2
※生配信URLは追ってご案内いたします。
■LIVE DVD & Blu-ray『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』
2026年3月10日(火)発売
予約：https://mentrecording.lnk.to/livetour2025_magfact
◾︎初回盤A
税込 \8,580円
仕様：三方背ケース＆32Pフォトブック
DVD (3枚組) JWBD-25149〜51
Blu-ray (2枚組) JWXD-25147〜8
(収録内容) ＊DVD/Blu-ray共通
・LIVE本編 (2025/08/10@横浜アリーナ公演収録)
Curtain call
FREEZE
Tonight
Luv Sick
Kiss魂
FIRE BEAT
Take Over
Glory days
HEARTBREAKER
Half Baked
Flamingo
ロリポップ
お疲れ様です！feat. サンドウィッチマン
C’monova
SHE! HER! HER!
AAO
Who’s gonna play?
メロディ
A CHA CHA CHA
SHINDO
Yummy,lovely,night
Shake It Up
Dancer Inter
Meramera
FIGHTERS
(MUSH UP)
・Dancing Star
・Girl is mine
・HANDS UP
・Crystal Sky
CHEAT
【ENCORE】
Luv Bias -another-
Everybody Go
Thank youじゃん!
・MAGFACT DOCUMENTARY MOVIE
Kis-My-Ft2が全力で挑んでいるTOURの裏側に密着
ライブ準備過程、初日の緊張感、リハーサルから全公演の裏側に密着。TOUR完走までを密着したここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像を収録。
・TOUR MC集
各アリーナ公演での厳選されたMC集を存分に収録
◾︎初回盤B
税込 \8,580
DVD (3枚組) JWBD-25154〜6
Blu-ray (2枚組) JWXD-25152〜3
仕様：三方背ケース＆32Pフォトブック
(収録内容) ＊DVD/Blu-ray共通
・LIVE本編 (2025/08/10@横浜アリーナ公演収録)
＊初回盤Aと同内容収録
・キスマイお土産交換会
予算1万円のおこづかいでメンバーへのお土産を買いに行く！というお題でソロの地方ロケを実施。実際に買ってきたお土産を交換会した撮り下ろしバラエティ企画。
・CHEAT 1cut Movie Show
・CHEAT 1cut Movie Show 撮影メイキングドキュメント
・MAGFACT TOUR 名珍場面集
TOURを通し、メンバーの全力が故に起きた？様々なハプニングや名場面＆珍場面を余すことなくまとめました。
◾︎通常盤
税込 \6,160
DVD (3枚組) JWBD-25159〜61
Blu-ray (2枚組) JWXD-25157〜8
仕様：スリーブケース＆32Pライヴ写真集（初回仕様のみ）
12Pフォトブック
(収録内容) ＊DVD/Blu-ray共通
・LIVE本編 (2025/08/10@横浜アリーナ公演収録)
＊初回盤Aと同内容収録
・A CHA CHA CHA(最終日 Wアンコール)
ツアー最終公演9月14日 真駒内セキスイハイムアイスアリーナのWアンコールの「A CHA CHA CHA」を収録
・マルチアングルLIVE映像
Curtain call
ロリポップ
メロディ
FIGHTERS
Luv Bias -another-
※各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像となります。
※一部8月10日以外の公演分を使用しているものがございます
・TOURメイキングオフショットムービー
ドキュメントには収まりきらなかったオフショットを集めました。
※DVD/Blu-rayの収録内容/特典映像は変更になる可能性がございます。
最新情報はHPにて随時公開していきます。
