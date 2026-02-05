5歳息子に初めて“お年玉”を使わせてみたら、、、『2千円の使い道』に母「感心した」

これは筆者自身の体験談です。

毎年私が管理していた息子のお年玉を、今年は初めて本人に使わせてみることに。わずか2000円でしたが、その中で息子が選び、悩み、後悔しながら学んだ「お金の使い方」には、大人の私も気づかされることがありました。

初めて「お年玉」を自由に使わせてみたら……

これまで毎年、祖父母や親戚から息子がもらったお年玉はすべて私が預かって管理していました。

でも今年、5歳になった息子に初めて「自分で使っていいお金」として2000円だけ渡してみることにしたのです。

お金の価値や使い方を少しでも学んでくれたら、という思いがありましたが、実際にどんな選択をするのか私もドキドキしながら見守っていました。

最初に選んだのは「フルーツ飴」

「どう使いたい？」と聞くと、息子は目を輝かせて「初詣でフルーツ飴を買いたい！」と即答。

露店の店先でキラキラ光るフルーツ飴を400円で買い、嬉しそうに握りしめていました。

その後、「おもちゃが欲しい！」と言い出し、近所の玩具店で真剣に選びながら、1000円の車のおもちゃをしっかりと握って、自分の手で購入しました。

残りのお金は……やっぱりゲーム！

残った600円は「貯金しようかな」と一瞬考えたものの、「やっぱりゲームセンター行きたい！」と目を輝かせて変更。

その場でクレーンゲームに挑戦するも、思ったように景品は取れません。

チャレンジと失敗を繰り返し、最後は悔しそうな顔でうつむきながら帰ることになりました。