【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下 京香】ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）のスノーボード女子パラレル大回転で冬季五輪の日本女子最多となる７大会連続出場の４２歳・竹内智香（広島ガス）が５日、会場で取材に応じ、引退レースとなる五輪に向けて決意を語った。３日にリビーニョに入り、この日午前は会場近くの練習コースで１時間ほど調整した。「緊張感も、ワクワク感もあってアドレナリンも出ている。改めて五輪が好きだな。この空間、この時間を楽しみたい」と雲一つない青空に負けない笑顔をはじけさせた。

最後まで勝負に徹する。８日の五輪の競技実施日を２７年間の競技人生の最終戦になると表明した。本番コースは年明けに滑りに来ており「距離が長いのでフィジカルが求められる」という。夏場にバイクトレーニングなどで強化してきた４２歳は「吐くぐらい苦しいトレーニング。年をとって体力が厳しいと思うかもしれないが、若者がしない練習量をこなした自信がある。（表彰台は）ワンチャン（ス）ある」。１４年ソチ五輪の銀以来、日本女子スノーボード界初、２つ目のメダルを狙う覚悟を示した。

会場は海外拠点のスイスとの国境に近く、ラストレースには６０人超の応援団が駆けつける予定。「ホームみたいな場所で宣言して締めくくれる。私は３６５日できる努力を毎日している。やはりやり切ったと思える自信が、その姿が、誰かの、そして子供たちの夢や希望になれば、それは最高だなと思う」と竹内。百戦錬磨のレジェンドが、特別な舞台で有終の美を飾る。

◆竹内 智香（たけうち・ともか）１９８３年１２月２１日、北海道・旭川市生まれ。４２歳。

▽競技歴 旭川東明中３年から競技を始める。五輪には２００２年にソルトレークシティー大会から６大会連続出場。１４年ソチ大会では、日本女子スノーボード初となる銀メダル。１５年世界選手権は銅メダル。１８年平昌五輪は５位入賞、２２年北京五輪は１５位だった。Ｗ杯通算２３６試合出場。優勝１度、パラレル回転と合わせ、表彰台１５度。

▽実家 北海道の温泉旅館「湧駒荘（ゆこまんそう）」

▽好きな食べ物 スナック菓子の「ハッピーターン」

▽引退後にやりたいこと 登山。「無になれる時間がすごく好き。いつか百名山は制覇したい」

▽印象に残る大会 １４年ソチ五輪で銀メダルをとった瞬間。「メダルが本当にたくさんの人に喜んでもらえると知れた。一方で平昌五輪は本当に苦しくてスタートに立つこともつらいと思った」