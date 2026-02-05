秋山黄色、5thアルバム『Magic if』発売決定
秋山黄色が、自身5作品目となるアルバム『Magic if』(ヨミ：マジックイフ)を3月11日(水)に発売することを発表した。
タイトルの『Magic if』とは、演技術で“もし自分が〜だったら”と自身に問いかけて思考するメソッドの事。
もし自分が別の人生を歩んでいたら？もしもこんな世の中ではなかったとしたら？──と自身に問いかけるように思考を張り巡らせ制作したという今作。辛く苦しい現実と孤独や痛みを見つめ、生々しい感情をさらけ出す秋山黄色の、思想や内面がよりいっそう垣間見れるような新たな作品が完成した。
TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のOP主題歌である「Quest」に加え、初回生産限定盤には2025年9月に東京キネマ倶楽部にて開催された＜秋山黄色 presents 「BUG SESSION vol.2」＞本編映像と、デビュー5周年となる2025年の活動に密着したカメラが捉えたドキュメンタリー“Kiro Akiyama 5thAnniversary Document”を収録したBlu-ray、そしてさらにもう一点特典が付属予定。
また、今年3月には＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞が開催予定。東京公演はアルバム『Magic if』の発売日である3月11日(水)に「LINE CUBE SHIBUYA」。大阪公演は3月20日(金・祝)に「NHK大阪ホール」にて開催予定だ。
◆ ◆ ◆
■秋山黄色コメント
5枚目のアルバムができました。いつもより色んなことを歌うために、もしかしたらの仮説をたてました。またひと味違う曲が収録されていますので、楽しみにしていただければと思います。
◆ ◆ ◆
5th Album『Magic if』
発売日：2026年3月11日(水)
予約：https://erj.lnk.to/ByfitG
≪初回生産限定盤(CD+BD+？？？)≫
アナログサイズジャケット仕様
品番：ESCL-6220〜6222
価格￥8,300(tax in)
CD収録曲(初回/通常共通)：
1.DO NOT DISTURB
2.Quest
3.INSOMNIA
4.マイペース・イズ・マイン
5.風鈴
6.ながれぼし
7.Wannabe
8.魔法のもしも
Blu-ray：
秋山黄色 presents「BUG SESSION vol.2」at 東京キネマ倶楽部 2025.09.05 本編映像
Kiro Akiyama 5th Anniversary Document
≪通常盤(CD Only)≫
品番：ESCL-6223
価格：￥3,500(tax in)
『Magic if』購入者特典
【対象店舗/特典内容】
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ Magic if sticker ver.1
HMV（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）・・・ Magic if sticker ver.2
秋山黄色応援店 ・・・ Magic if sticker ver.3
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ
Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード
＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞
〈東京公演〉
日程：2026年3月11日(水)
会場：LINE CUBE SHIBUYA
開場/開演：17:30/18:30
お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
〈大阪公演〉
日程：2026年3月20日(金・祝)
会場：NHK大阪ホール
開場/開演：16:00/17:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00)
▼券種/チケット料金
全席指定：￥6,800(税込)
※未就学児童入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）
※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能
※電子チケット/紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から
▼チケット情報
各プレイガイド先行（先着)
【受付期間】2026年1月26日(月)12:00 〜 2026年2月8日(日)23:59
イープラス：https://eplus.jp/akiyamakiro26/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/akiyamakiro26/
ローソンチケット：https://l-tike.com/akiyamakiro26/
＜秋山黄色 ONEMAN LIVE 「黄一色」 IN TAIPEI＞
日程：2026年4月11日(土)
会場：SUB LIVE（台北市南港區市民大道八段99號）
開場/開演：18:30/20:00
お問い合わせ：vagabond.fest.tw@gmail.com
▼券種/チケット料金
チケット種類
・VIP NT$2,749 ※SOLD OUT
・GA NT$1,750
・VIP 障がい者割引 NT$1,374
・GA 障がい者割引 NT$875
・当日 GA NT$2,000
※全席スタンディング、チケット番号順に入場
※VIPチケット：指定時間内のグッズ先行購入＆優先入場(チケット番号順)＋1元で特典券追加購入可能
▼チケット情報
販売ページ：KKTIX
https://vagabondfest.kktix.cc/events/kiroakiyamaintaipei
※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第販売終了となりますので、予めご了承ください。
※日本国内からもご購入可能です。