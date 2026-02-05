＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞

〈東京公演〉

日程：2026年3月11日(水)

会場：LINE CUBE SHIBUYA

開場/開演：17:30/18:30

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

〈大阪公演〉

日程：2026年3月20日(金・祝)

会場：NHK大阪ホール

開場/開演：16:00/17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00)

▼券種/チケット料金

全席指定：￥6,800(税込)

※未就学児童入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能

※電子チケット/紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から

▼チケット情報

各プレイガイド先行（先着)

【受付期間】2026年1月26日(月)12:00 〜 2026年2月8日(日)23:59

イープラス：https://eplus.jp/akiyamakiro26/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/akiyamakiro26/

ローソンチケット：https://l-tike.com/akiyamakiro26/