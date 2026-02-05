ゴー☆ジャス、キャラ設定をデビュー後に変える 高校までは福島県いわき市で過ごす
ピン芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、都内で開かれた『ガチャガチャ展in 六本木』プレス会見に出席。キャラ設定をデビュー後に変えたことを明かした。
【写真】今日も華やか！地球儀を持って登場したゴー☆ジャス
ゴー☆ジャスは会見で、子どもの頃からガチャガチャにハマり、アニメ好きだったためキャラクターものを特に集めていたと明かした。
かつては「アンドロメダ3丁目」が出身地という設定で芸を披露してきたゴー☆ジャス。子どもの頃からアニメを見ていたという“矛盾”が生じるが「小さい頃は地球にいたってことです」と話し、高校までは福島県いわき市にいたことを明かした。
「ちょっと（設定が）変わったんですよ。そこから宇宙にさらわれてみたいな」と苦笑いを浮かべた。「ほかの星にはガチャガチャがないので、これから私がどんどん持っていこうかな。地球だけのお宝、それを宇宙海賊なので見つけに来たのかもしれませんね」と話し、会場を沸かせた。
ガチャガチャ展は6日から、東京・六本木ミュージアムで開かれる。今回は参加メーカー13社とクリエーター5人が手掛け、新規展示を含む400以上のマシン展示をはじめ、約200台の販売ガチャガチャも設置。最新のガチャガチャ商品だけでなく、本展開催後に販売予定商品の購入できる。
世界初のガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん」も登場する。同展ではゴー☆ジャスのガチャガチャ・アソートコレクションも展示されている。3月2日まで。
【写真】今日も華やか！地球儀を持って登場したゴー☆ジャス
ゴー☆ジャスは会見で、子どもの頃からガチャガチャにハマり、アニメ好きだったためキャラクターものを特に集めていたと明かした。
かつては「アンドロメダ3丁目」が出身地という設定で芸を披露してきたゴー☆ジャス。子どもの頃からアニメを見ていたという“矛盾”が生じるが「小さい頃は地球にいたってことです」と話し、高校までは福島県いわき市にいたことを明かした。
ガチャガチャ展は6日から、東京・六本木ミュージアムで開かれる。今回は参加メーカー13社とクリエーター5人が手掛け、新規展示を含む400以上のマシン展示をはじめ、約200台の販売ガチャガチャも設置。最新のガチャガチャ商品だけでなく、本展開催後に販売予定商品の購入できる。
世界初のガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん」も登場する。同展ではゴー☆ジャスのガチャガチャ・アソートコレクションも展示されている。3月2日まで。