熊本県益城町で5日朝、乗用車と衝突した認定こども園の送迎バスが横転する事故がありました。現場は地元では「危険な場所」として知られていました。

■認定こども園の送迎バス横転 当時の状況は

熊本県益城町で5日朝、起きた事故。道路に認定こども園の送迎バスが横転しています。そして、バスのすぐ近くには黒い乗用車。前方部分は、大破していました。

消防や警察によりますと午前9時前、「バスと車の交通事故でバスが横転している」との通報がありました。

事故は、交差点で起きました。送迎バスは中央線のある道路を走行していて、そこに交差する道路を走っていた黒い乗用車が衝突したというのです。

事故の目撃者

「キキキキキキキ、ドーン、音がした。ふと目を上げてみたらマイクロバスが横転していた」

事故当時、送迎バスには3歳から6歳の園児4人に運転手と職員のあわせて6人が乗っていました。事故現場に居合わせた男性が当時の状況を説明してくれました。

事故の目撃者

「すぐ近くに駆け寄ったら、運転手さんが『上のドアが開かないので開けてくれ』と、横転した車にのぼって『まず子どもを出しますよ』と子どもを4人出した。『もういないですか』と言ったら『もういない』。それから運転手さんが上にあがり出てきた」

この事故で園児3人が病院に搬送され、残る1人も病院に行きましたが目立ったケガはないということです。

また、乗用車を運転していた34歳の女性と子どもにもケガはありませんでした。

■過去に地震被害…道路は約2年前に完成

事故が起きた交差点は見晴らしのいい場所に見えますが、地元の人にとっては“危険な場所”として知られているといいます。

事故の目撃者

「交差点に標識がない。カーブミラーもないし、止まれの表示もないし、事故が起きやすい」

事故が起きた益城町は、2016年に震度7の揺れに2度見舞われ、甚大な被害を受けた地域です。

町によりますと、事故が起きた道路は区画整理でおよそ2年前に完成しました。現時点で信号機や一時停止の標識はなく、これまでにも事故が起きていたということです。

町は路面に注意喚起の表記をするなど、対策を検討するとしています。