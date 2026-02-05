「おじいちゃん、一緒に2階に来てよ」と犬が駄々をこねたら、8回目のおねだりで…いつまでも見ていたい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で401万回再生を突破し、「尊い…」「甘えん坊さん」といったコメントが寄せられています。

【動画：『おじいちゃん、一緒に2階に来てよ』と駄々をこねる犬→8回目のおねだりで…いつまでも見ていたい光景】

8回目のおねだり

Instagramアカウント「kuroda_ryuhoumaru」に投稿されたのは、「おじいちゃん、一緒に2階に来てよ」と駄々をこねる元保護犬の「きな子」ちゃんの様子。きな子ちゃんはおじいちゃんの隣で「クゥーンクゥン」と「おしゃべり」しているようです。

「ん？」ときな子ちゃんの声に耳を傾けるおじいちゃんですが、「私さっき2階に上がったでしょ」と言わんばかりの「クゥン」に何かを察したよう。おじいちゃんは困り顔ですが、それもそのはず、この日8回目の「2階へ行こう」のおねだりだったんだとか。

おじいちゃん、ちょっぴりお疲れ

前脚でおじいちゃんにタッチしながら、「クゥォォ」と一緒に2階に上がってくれるようおねだりし続けるきな子ちゃん。普段は2階でトイレが終わるとおねだりをするそうですが、この日の7回目まではトイレはしていなかったと言います。

そのため、ちょっとお疲れの様子のおじいちゃんですが、「行くよね？」と言いたげな表情のきな子ちゃんと目が合ってしまいます。おじいちゃんの手を前足で強めにチョンっとして、おねだりの手を緩めません。

ワンコには勝てない…

ついにおねだりが身を結び、「ぁあ～あ！」と言いつつも立ち上がってくれたおじいちゃん。「やっとだわ」とばかりに、きな子ちゃんはおじいちゃんの後ろをピッタリと着いていきます。

おじいちゃんが開けてくれた襖を、颯爽と通り抜けていくきな子ちゃん。2階に上がると、8回目はトイレがしてあったのだそう。まるで会話しているような、お見事すぎるおねだりを披露してくれたきな子ちゃんなのでした。

投稿には「尊い…」「甘えん坊さん」「可愛い！！」「おじいちゃんの足腰のためかな！？」「こんなに甘えられたらメロメロになる」「おじいちゃんと孫みたい」といったコメントが寄せられています。

きな子ちゃんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「kuroda_ryuhoumaru」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuroda_ryuhoumaru」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。