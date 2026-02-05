プレミアでは首位、カラバオ杯ではファイナル進出も、好調アーセナルの懸念点を英国人記者が指摘「最大の問題となるのは…」【現地発】
２月３日、私はロンドンのエミレーツで、カラバオカップ準決勝の第２戦アーセナル対チェルシーのゲームを取材した。
週末のリーグ戦でアーセナルはリーズに４−０で快勝。チェルシーもウェストハムを３−２で下しており、両チームとも直近のゲームで勝利を収めて今回の試合に臨んだ。
前半は非常に緊迫した展開だった。１番のハイライトは近年、セットプレーの攻撃が武器となっているアーセナルのCKに対して、チェルシーがどう対策したかだろう。キッカーが蹴るタイミングで、チェルシーの選手３人がハーフウェイラインまで走り、ペナルティエリア内の人数を減らした。これにより、３人のアーセナルの選手たちも自陣まで戻らざるを得なくなった。結局０−０で前半を終えた。
後半も一進一退の攻防が続いたが、90＋７分にカイ・ハバーツが決勝点を挙げたアーセナルが１−０で勝利。２戦合計４−２として決勝進出を決めた。
シーズン開幕から好調を維持するアーセナルの最近の大きな変化は今季加わったストライカーのヴィクトル・ヨケレスの状態だ。加入当初は適応にやや苦戦したものの、ここ６試合で４得点を挙げるハイパフォーマンスぶりを見せている。
一方で、右足を骨折したミケル・メリーノを失ったことは小さくない痛手となった。メリーノの怪我が発覚した時点では、冬の移籍市場がすでに閉まっており、後任を探すには遅すぎた。今季残り試合を欠場する見込みのメリーノ離脱で最大の問題となるのは、デクラン・ライスの主要な控えがいないことだ。
現在、ファイナルに進んだカラバオカップを含めて４つの大会を戦っており、プレミアでは首位、チャンピオンズリーグでもリーグフェーズ首位通過を決めた。トロフィー獲得が切望されるアーセナルにおいて、ライスが現在のコンディションを維持し、負傷せずにシーズンを戦い続けられるかが今後のポイントになりそうだ。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
