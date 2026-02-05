「右隣のありえないデブは何者？」お笑い芸人、飛行機内での写真が話題に！ 「席が…」「爆笑してる」
お笑いコンビ・ケビンスの仁木恭平さんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。飛行機内での写真を公開し、話題となっています。
ファンからは「ぎゅうぎゅう」「飛行機の席が…」「右隣のありえないデブは何者？」「恋が生まれるかもですね」などの声が。また「ケムリさんも爆笑してる」「満面の笑みケムさんかわええです」といったコメントも寄せられました。
「ケムリさんも爆笑してる」仁木さんは「飛行機の席が"不合格"だった！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。飛行機で隣に座ったのは、お笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満さんです。巨漢の肥満さんが隣になり、狭くなった座席で仁木さんは虚ろな表情をしています。また、後ろの席にはお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリさんの姿も。満面の笑みを浮かべています。
「また会えたのデカい！！」同日の別の投稿では「また会えたのデカい！！」とつづり、令和ロマンの高比良くるまさんとのツーショットも公開した仁木さん。ファンからは「このツーショはさすがにたっぷり嬉しい！！！」「これはファンとしてもデカい！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)