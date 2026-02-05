センスがいいと思う「石川県のお土産」ランキング！ 2位「加賀茶ぷりん」を抑えた1位は？【2026年調査】
暦の上では大寒を迎え、温かい飲み物と一緒に楽しむスイーツやグルメの需要が一段と高まる季節になりました。地元の素材を生かしたぜいたくな味わいから、思わず誰かに教えたくなるようなおしゃれな逸品まで、今注目したいものばかりです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「石川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：加賀茶ぷりん（雅風堂）／40票2位は、雅風堂の「加賀茶ぷりん」です。古くから親しまれている石川県のほうじ茶「加賀棒茶」を使用した、香り豊かなプリン。お茶の香ばしさとミルクのコクが調和した上品な味わいで、シンプルかつスタイリッシュな容器も魅力です。金沢の伝統的なお茶文化をモダンに楽しめる点に、センスの良さが表れています。
回答者からは「石川といえば加賀、最近日本茶が流行っているので、センスが良いと思いました」（40代女性／茨城県）、「加賀棒茶のおいしさが引き出されていそうなお土産だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「加賀茶を使用したプリンという個性的な味のお土産だから」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
1位：金かすてら（まめや金澤萬久）／62票1位に輝いたのは、まめや金澤萬久の「金かすてら」でした。金沢が誇る工芸「金箔」をぜいたくに一枚貼りしたカステラ。さらに干支などの形にカットできる遊び心も兼ね備えており、華やかさと高い技術力が融合した逸品。石川県ならではの豪華さと美意識を体現した、究極のセンスを感じさせるお土産です。
回答者からは「おそらく金粉がかかっていると思うので、開けた時感動すると思うから」（40代女性／島根県）、「カステラに金箔を乗せるという発想が金沢ならではでセンスを感じさせる」（40代男性／岩手県）、「金箔の華やかさがあり、贈り物として高級感があってセンスが良いと感じます」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
