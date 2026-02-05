資材と燃料費の高騰が…

衆議院選挙の投開票が今度の日曜日、2月8日に迫りました。

【写真を見る】衆議院選挙 自然の恵み豊かな熊本2区 その反面で抱える長年の課題 候補者の考えは？

熊本市の西区と南区、荒尾市や玉名市などを選挙区とする熊本2区は、主な産業である農林水産業の振興や人口減少への具体策が求められています。

直面する現場の課題を取材しました。

熊本市南区でメロンを生産する津田正昭さん（70）です。農業を始めて40年。

「マリアージュ」と呼ばれる赤肉メロンを栽培していますが、最近の悩みのタネは資材と燃料費の高騰です。

メロン農家 津田正昭さん（70）「栽培に欠かせないものだから、減らす訳にはいかない。少し温度を下げて栽培しようかとも思うが、下げると良いものができない」

津田さんによりますと、30年前と比べて燃料代は3倍、ビニールハウスの資材は2倍、農薬代も3割ほど上昇しました。

メロン農家 津田正昭さん（70）「失敗したら儲けがなくなり、赤字になる。失敗できないから皆が一生懸命やっている」

台風にも耐えられる頑丈なハウスを、約7000万円をかけて建てたのが8年前、今、同じものを作ろうとすると、１億円を超える可能性があります。

メロン農家 津田正昭さん（70）「今から建てようとは思わない。前は少し安かったから思い切って建てたけど、もうちょっと厳しい」

安心して継続できる農業にするにはまず何が必要でしょうか。

メロン農家 津田正昭さん（70）「資材の高騰をどうにか…。今の値段でも良いから止めてくれないかな。上がりっ放しだったら…。生産品も伴って（価格が）上がるという確約はないので…」

人口減少で小学校が閉校

有明海に面し山を背負う熊本2区は、豊かな自然の恵みを主な産業に生かしてきました。

それでも人口減少や過疎化が進み、小学校が閉校する地域も少なくありません。熊本市中心部から車で約40分。金峰山の中腹にある旧松尾北小学校もその一つです。

閉校は9年前。熊本市は過去2回、校舎を利活用する事業者を探しましたが、いずれも公募に応じた人はいませんでした。

校舎の壁はツタに覆われ、閉校前は216人だった地区の人口はこの10年で3割以上減りました。

◆松尾町平山の人口 ※10年で3割減

10年前（2016年2月）216人→現在（2026年2月）148人

坂道が多い上に道幅も狭く、乗り合いタクシーは、走れても路線バスはここまで来ることができません。

止まらない高齢化や人口減少は、当然、生活や産業に影を落とします。

70代の住民「車が運転できなくなったらどうしようかと。子どもの声がしないんですよ。嫁さんの来手がない。もうすごいですよ。40代、50代の独身男性がぞろぞろしている」

70代の住民「若い人がいなくて年寄りばかりになっている。買い物に行くのが大変。地域にお店がないので」

山に囲まれたこの場所は、県外にも名を馳せる有名なミカンの産地ですが、地元の農家は現状をこう訴えます。

ミカン農家 60代「今のミカン農家は70代、80代が多い。収穫の時にはコンテナを抱えて、畑から出してトラックに積み、トラックから小屋に運び出していくのが大変」

過去の選挙でも繰り返し叫ばれてきたこうした課題。今回の選挙を通じて熊本2区に立候補した3人はどのような解決策を示すのでしょうか。

熊本2区 候補者の訴え

共産・新人 益田牧子候補（75）

「大企業優遇の政策を転換して福祉を充実させる。安心して老後を過ごせるようにしたい」



自民・前職 西野太亮候補（47）

「有明海沿岸道路や熊本港などのインフラ整備をさらに加速し、地域が持つポテンシャルを最大限に引き出したい」



参政・新人 前田智徳候補（47）

「農業や漁業など一次産業に携わる人たちに所得補償制度を設け、不作などでも安定して生活できるようにしたい」