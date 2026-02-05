大谷がデコピンの活躍を描いた初の絵本が発売

ドジャースの大谷翔平投手が手がけた絵本が、米国で大きな反響を呼んでいる。地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式YouTubeチャンネルで、3日（日本時間4日）に米国で刊行された絵本「デコピンのとくべつないちにち（DECOY SAVES OPENING DAY）」について特集。絶賛の声が飛び交うなか、“シリーズ化”構想まで飛び出した。

番組で司会を務めたダグ・マッケイン記者は、大谷の愛犬デコピンが主人公の絵本について「クールだね。デコピンは間違いなく、世界で最も有名な犬の1匹と言っていい存在だろう」と称賛。「個人的にも僕はデコピンが大好きだ」と、自宅にフィギュアがあることまで明かした。

同メディアでプロデューサーを務めるノエル・サンチェス氏も「イラストと文章を初めて見た時、心から気に入ったよ。もし自分が幼いドジャースファンだったら、間違いなくこれを寝る前の読み聞かせにしてほしいと思う」と、その内容に太鼓判を押した。

話題は今後の展開にも及んだ。マッケイン氏は「彼は作家だということ。そして次に本を出すときは、自分で絵も描けば良いと思うんだ。そうすれば『二刀流』の作家にもなれる。『書いて、描いて』まさに『投げて、打つ』みたいに」と、出版界でも“二刀流”の才能発揮を期待。これにはサンチェス氏も「そしたらきっと、『彼は文学界をダメにしている』って言われるよ」と、球界で飛び交うドジャースの“金満批判”になぞらえたジョークで応じた。

さらにはシリーズ化のアイデアも浮上。マッケイン氏が「次の本は多分『デコピン、MLBのロックアウトを止める』とかになるんじゃない？」と提案すると、サンチェス氏は米国の人気児童書シリーズ「スーパーヒーロー・パンツマン」の名を挙げ、「シリーズにできるね。主役はデコピンで」と盛り上がった。引退後も“安泰”と思わせるほどの大谷の多才な才能に、米メディアも夢を膨らませていた。（Full-Count編集部）