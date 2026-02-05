若武者が今週も波乱を起こす。原優介騎手（２５）＝美浦・青木孝文厩舎＝は１日の根岸Ｓ・Ｇ３で１３番人気のバトルクライを２着に導き、３連単１６６万馬券を演出した。東京新聞杯・Ｇ３（８日、東京・芝１６００メートル）は同じ高木厩舎のエンペラーズソードに騎乗。原騎手は「難しいところがあるのでマイペースで行きたいですね。２番手あたりでリズムを崩さずに」と人馬ともに初の重賞制覇へ意気込む。

２５年１年間の原騎手騎乗のすべてのレースで単勝を買い続けた場合、回収率は１３０・３％と驚異的な数字を誇る。まさに“高配当の使者”といっても過言ではない。穴馬に乗る際の心境を聞くと「人気がなければないほど燃えます。なめるなよって思います」と勝負師の顔をのぞかせた。

バトルクライや２３年チャンピオンズＣ２着のウィルソンテソーロなど、テン乗りにも強い印象だ。「それまでの騎乗と違うアプローチを心がけています。あまり先入観を持ちたくないので、情報は入れすぎないようにします」と秘けつを語った。今週の東京新聞杯もテン乗りでの騎乗。波乱の予感が漂ってくる。