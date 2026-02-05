タレント・ゴー☆ジャスが５日、６日から東京・港区の六本木ミュージアムで開催される「ガチャガチャ展ｉｎ六本木」（３月２日まで）の会見を行った。

幼少期からガチャガチャが大好きというゴー☆ジャス。４００点近くある商品を見てまわり「国の数（世界１９６か国）より多い。テンションが上がる。ガチャガチャいっぱい”アルジェリア”」。さっそく地球儀を取り出し、北アフリカを指さした。

自身もゲーム実況チャンネル「ゴー☆ジャス動画」１０周年を記念し、ガチャガチャ「ゴー☆ジャス動画１０周年記念アソートコレクション」（全６種、各４００円）を作成。「作るって言われた時にドッキリだと思っていたら、できちゃって。本当にできるんだ」と驚きを隠せない様子。現在も好評販売中で、近く第２弾の発売も予定しているそうだ。

お気に入りは「ガン消しのダイキャスト」。地元の福島・いわき市から持ってくるほど。ゴー☆ジャス宇宙海賊で地球ではない別の世界出身という設定もあるが「（他の星には）ガチャガチャが今ないので、これから私がどんどん持って行こうかな。地球だけのお宝を見つけに来たのかもしれませんね」と交わし、場内からは笑いが起こった。

会場内のお気に入りのガチャガチャは「耳にタコ」という耳栓。「事務所の先輩のダンディ坂野さんに『時間を守れ、時間を守れ』と耳にたこができるくらい言われる。次に言われたときに見せようかなと思って」と理由を説明していた。