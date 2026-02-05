Belkinは昨年12月、モバイルバッテリー「Belkin BoostCharge Pro Apple Watch 充電器付き パワーバンク 10K」を発売しました。Apple Watch用の充電パッドを搭載し、内蔵ケーブルとUSB-Cポートへの接続で最大3台のデバイスを同時充電できるモバイルバッテリーです。容量は10000mAh。

Apple Watchを急速充電

Apple Watch用の充電パッドは急速充電に対応。45分で0〜80％まで充電ができます。充電パッドは角度を変えられるので、充電状態を見やすい角度に設定可能。

最大45Wで出力できるUSB充電

長さ21cmの高耐久な編み込みUSB-Cケーブルを内蔵。ケーブルを持ち運ばなくても外出先でサっと充電できます。別途ケーブルを用意すれば、本体のUSB-Cポートに接続して同時に充電が可能。USB-C単ポートで最大45Wとパワフルな出力で、MacBook AirやiPadなどの充電にも活躍します。

USB-Cを2ポート使用する場合は、一体型ケーブル30W＋USB-Cポート15W、一体型ケーブル20W＋USB-Cポート25Wの組み合わせで出力が可能。Apple Watch用充電パッドも併用する3ポート使用の場合は、一体型ケーブル20W＋USB-Cポート20W＋Apple Watch 5Wの組み合わせに対応します。

美しいデザインと高い質感

本体はゴロっと厚みのある形状。丸みのある美しいデザインは、日々持ち歩きたくなる魅力があります。表面に使ったシリコン素材は滑りにくく手になじみ、編み込みケーブルと共に高い質感を実現しています。

バッテリー残量を確認できるディスプレイは、ドットで表現した数字がおしゃれ。

編み込みのストラップは実用性もありながら、本体のデザインのよいアクセントになっています。

本体カラーはサンドとブラックの2色。メーカー希望小売価格は1万3990円（税込）です。

ちなみに、撮影でUSB-Cポートの接続に使ったUSB-Cケーブルは、マグネット式ケーブルの「Belkin BoostCharge Pro Magnetic USB-C Cable 240W」。高出力な最大240WのPower Delivery、最大480Mbpsのデータ転送に対応しながら、平型の編み込みケーブル同士がマグネットで吸着して自動巻き取りできるスグレモノです。カバンの中で絡まることもなく、巻き取った状態でコンパクトに持ち運べるのが魅力。ブラックとホワイトの2色で、1mと2mの長さを選べます。

製品提供：Belkin