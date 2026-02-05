MBSを3月末で退社し、フリーに転向することを発表した武川智美アナウンサー（57）が5日、MBSラジオの冠番組「トークでパンチ VS武川」（木曜後6・00）で、決断の裏にある思いを語った。

冒頭、「成功の反対は失敗か。いや違う、それは行動しないことぜよ」という坂本龍馬の言葉を紹介し、「これを聞いた瞬間思ったんです。私はここ数年ず〜っと成功の反対側に居たんだな、って」と吐露。「失敗はしていない、怒られてもいない、健康診断も全部A判定。でも新しいことは何もしていない。安全、安定、現状維持。言い換えると、全然動いてない、チャレンジしていないって思ったんです」と話した。

3日放送の同局「Youはこれから！Everyday」でフリー転向を発表。「でもね、聞こえはいいんですけど、実は何も決まってない。4月からどうなるのか全く分かってません。仕事があるのかないのかも分からない状態です」と明かした。

「私たちの年齢って失敗が怖いんじゃない、“今さら？”って言われるのが怖いんじゃないか。まわりの目や言葉が怖いんですよね」と50代の思いを代弁。「でもね、やらない後悔より、やる後悔。私は、いわゆる成功を目指してフリーになるわけじゃありません。お金や名誉がほしいわけでもありません。ただ、挑戦しない人から卒業したかったんです。成功か失敗かではない、やったかやらなかったか。“やった人”になりたかったのかもしれません」と、真意を説明した。

「このラジオを聴いて下さっている同世代の皆さんも、派手じゃなくていい、かっこよくなくていい、お洗濯しながらでもいい。でも一緒に、止まったままではない自分でいましょうよ？」と呼びかけた。

この日は同じ学年の俳優・的場浩司（56）がゲスト出演。武川の言葉を「かっこよかったです。僕らはいつか消えるんですよ。消えるんだったら自分がやりたいと思ったことをバンバンやったほうがいい、と自分も思ってますし。人からどう思われるとか“今さら”とか関係ないと思ってるので。ああステキだなと思いました」と称賛。背中を押され、武川アナは感激していた。