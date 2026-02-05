元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、4日放送のTBS系「よるのブランチ」（水曜後11・56）に出演し、グループ史に残る大ハプニングを振り返った。

番組では、柏木や現役のAKB48メンバーがゲスト出演。グループにまつわるクイズが出題され、10年7月のコンサートで、前田敦子の誕生日を祝福するためのセレモニーで起きたトラブルについて問われた。

正解は、キャスター付きの台に乗せられてきたケーキが、段差につまずいて落下したというものだった。

柏木は「AKBで起きた事件ありますか？って言われたら、1個目に出てきます」と回顧。もちろん柏木もこのコンサートに出演しており、当時の裏話を披露。「楽屋みたいなところで、次の曲の（衣装に）着替えている時に、スタッフさんがバッタバタ…。“板野がケーキ倒したぞ！”って」と明かした。

ケーキを運んできたのは、前田の同期で仲良しの板野友美だった。責任を感じる板野に、前田は「大丈夫だよ」とフォローを入れていた。

柏木は「本人同士は仲もいいし、前田さんも“全然大丈夫だよ”ってなってたけど、これは伝説として（残っている）」と打ち明けていた。

現総監督の倉野尾成美は、「劇場で生誕祭というのがあって、毎回主役のメンバーをお祝いするんですけど、ケーキにせものでやってます。倒してもいいように、にせもののケーキで」とぶっちゃけていた。