芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、東京・六本木ミュージアムで開催された、明日6日開幕の「ガチャガチャ展in六本木」プレス内覧会＆ゲスト会見に出席した。幼少期から「機動戦士ガンダム」のガチャガチャにはまる“愛好家”で、登壇時から「ガチャガチャが、いっぱいアルジェリア！ 400以上？ 国の数より多い」とハイテンションになった。

その勢いで「子供がガチャガチャ、するんですけど（場内に）いっぱいある。やりたくなる。でも、発想力でも、やられたなと…こんな面白いのも、作るチャンスがあった」と、エンタメの作り手としてジェラシーまで感じたと訴えた。一方で、24年に自身の「ゴー☆ジャス動画」の10周年を記念して発売された、ガチャガチャのアソートコレクションも「第2弾の話も進行しています」と明かし、胸を張った。

質疑応答で、自分の子供が好きなガチャガチャは？ と聞かれると、壇上から身を乗り出し「娘が好きなのは『ポケモン』シリーズと、ミニチュアのパンとかいっぱい、うちにあります」と答えた。続けて、自身のコレクション第2弾で、娘が好きなものを作らないのか？ と聞かれると「娘には、僕からは言っていませんので。でも、奥さんがパパの仕事は、これだよと言っているので、娘は気を使って気付いていないふりをして、パパのガチャガチャがスーパーにあるのを知っている」と言い、照れ笑いを浮かべた。

自身のガチャガチャのアソートコレクションが、自宅近くのショッピングセンターで売っていることは、ママ友にもバレているというが「売り切れていて『在庫はいつ、入るんですか？』と私に問い合わせがきて『卸はやっておりませんので』と返しました」と言い、場内を笑わせた。

ゴー☆ジャスは、トークの最後に「僕は活動を目立って家族に言うことはないんですけど、知っていて応援してくれている」と言い、パパの笑顔を見せた。