【ポテト食べ尽くし系！？】義母「いっぱい食べなさい」は？クソババア〜！＜第19話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第19話 そんなこと言ったっけ？【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
そもそもこんな苦しいダイエットをはじめたのは、お義母さんの言葉がきっかけですよ！ でも、それくらいお義母さんにとっては「何気ない」……いいえ、もっと言えば「どうでもいい」言葉だったのです。まあ、人の言うことなんてそんなもんです。ですが、お義母さんの言葉を100％信じてしまったシオンさんは、あまりのショックに立ち上がれません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
