秋山黄色が、5thアルバム『Magic if』を3月11日にリリースする。

（関連：秋山黄色、“自分との対バン”で示した歌う意義 観客一人ひとりと心重ねた『BUG SESSION』）

タイトルの『Magic if』とは、演技術で“もし自分が～だったら”と自身に問いかけて思考するメソッドのこと。「もし自分が別の人生を歩んでいたら？ もしもこんな世の中ではなかったとしたら？」と自身に問いかけるように思考を張り巡らせ制作されたという。辛く苦しい現実と孤独や痛みを見つめ、生々しい感情をさらけ出す秋山黄色の、思想や内面がよりいっそう垣間見えるような新たな作品だ。

同アルバムには、TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌「Quest」に加え、初回生産限定盤には2025年9月に東京キネマ倶楽部にて開催された『秋山黄色 presents 「BUG SESSION vol.2」』本編映像と、デビュー5周年の2025年の活動に密着したカメラが捉えたドキュメンタリー『Kiro Akiyama 5th Anniversary Document』を収録したBlu-ray、そしてさらにもう1点特典が付属予定だ。

＜秋山黄色 コメント＞

5枚目のアルバムができました。いつもより色んなことを歌うために、もしかしたらの仮説をたてました。またひと味違う曲が収録されていますので、楽しみにしていただければと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）