Kis-My-Ft2、2・12にデジタルシングル「UNISON」リリース＆生配信企画も 「茶封筒の日」15周年企画
Kis-My-Ft2が、デビューを告げられた「茶封筒の日」である2月12日、デジタルシングル「UNISON」をリリースする。
【画像】あれから15年…「茶封筒の日」にリリースされる「UNISON」ジャケット
Kis-My-Ft2は2011年2月12日、デビューを告げられた。この日から今年、「茶封筒の日」が15周年を迎えることになる。
「UNISON」は、15周年の幕開けとして、Kis-My-Ft2とファンの声が重なって、ひとつになる事を願い制作した楽曲。歌詞の中には、15年間のKis-My-Ft2を思い返せるような仕掛けも織り込まれており、「Kis-My-Ft2は今までも、これからも、‘強く・華やかに・逞しく’」そんな15周年の‘開幕宣言’とも呼べる1曲に仕上がっている。
さらに、15周年の「茶封筒の日」と、新曲「UNISON」のリリースを記念して12日午後8時30分ごろ、Kis-My-Ft2公式YouTubeチャンネルにて「キスマイ 15周年 茶封筒の日 Everybody Go!!!!!!〜15年目のKis生配信〜」を配信することも決定した。
