オスカー俳優のブレンダン・フレイザーが５日、大阪市内で主演映画「レンタル・ファミリー」（２７日公開）の特別試写会にサプライズ登場した。

冒頭、ＨＩＫＡＲＩ監督に呼び込まれたブレンダンは、観客の拍手を浴びながら「ハジメマシテ、ブレンダン・フレイザーです」と、日本語であいさつ。作品について「デジタル化されていく今の世の中で、孤独を打ち消してくれる物語。孤独へのラブレターでもあると思います。タイトルを見た瞬間から出演したいと思った」と、語った。

その後、大阪出身のＨＩＫＡＲＩ監督にちなんで、ウェルカムゲストに吉本新喜劇の内場勝則＆未知やすえ夫妻が登場。和やかに映画の感想を語っていたが、内場の「おばはん」発言から未知がヒートアップし、内場、ＨＩＫＡＲＩ監督、さらにブレンダンにまで絡み始めた。未知が「おい、ブレンダン。お前、映画で見るよりほんまにデカいな。アカデミー賞かなんか知らんけど、どんだけえらいか知らんけどよぉ」と、まくし立てられ、お約束の「怖かったぁ〜」で落とすと、ブレンダンも一緒にずっこけた。

こてこての大阪を体感したブレンダンは大汗をかきながらも「全部ヤラセですか？」と、コメントで笑いを取り、さらに「今、怖くて震えております」と、おびえるリアクションで観客の爆笑をさらっていた。