【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は４日、レアアース（希土類）などの重要鉱物の安定供給に向けて、日本や欧州連合（ＥＵ）など５５か国・地域が参加する初の閣僚級会合をワシントンで開いた。

最低価格を設定した「貿易圏」を作る構想を発表し、多国間の連携で中国依存から脱却する方針を示した。

会合で演説したバンス米副大統領は、レアアースを大量供給して圧倒的な世界シェア（占有率）を誇る中国を念頭に、「外国産が市場にあふれると価格が暴落する。投資家は撤退し、（各国の採掘）計画は頓挫する」と指摘した。適正価格で取引を行う「貿易圏」があれば、安定した投資環境が整備されると強調し、「自由で公平な競争が維持され、各国の鉱山業者、精製業者、投資家はすべて上向く」と訴えた。

今後、米通商代表部（ＵＳＴＲ）が各国と協議して「貿易圏」の具体的な制度を設計する。会合では、ＵＳＴＲのグリア代表が出席した国々に制度の概要を説明した模様だ。

レアアースなどの重要鉱物は多くの電子機器や車両に使用されており、戦闘機や艦艇の開発でも欠かせない。トランプ政権が新たな供給網の構築を急ぐのは、米国も中国に強く依存しており、安全保障上の懸念が高まっているためだ。

昨年３月にホワイトハウスが公表した資料によると、米国が輸入するレアアースの７０％は中国からだ。ルビオ米国務長官は記者会見で、中国の名指しは避けながら、「供給が一国に過度に集中している。地政学的な影響力を及ぼす手段として利用されるだけでなく、パンデミックや政治的不安などあらゆる混乱要因に脆弱（ぜいじゃく）だ」と語った。

米国の「貿易圏」構想には、中国による輸出規制を受ける日本も積極的に関与する方針だ。会合で発言した堀井巌外務副大臣は、「代替供給源の確保と、より強靱（きょうじん）で信頼性と安全性がある世界的な供給網を構築するため、努力を倍加する」と強調した。