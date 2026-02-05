俳優・吉田羊の喜びの報告に、芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】吉田羊のプライベートショット（複数カット）

1997年に俳優デビューした吉田は、テレビドラマ「純と愛」や「HERO」など数々の話題作に出演し、母親役を演じた映画「ビリギャル」では第39回 日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞した。Instagramでは、撮影現場でのオフショットのほか、プライベートな一面も発信。撮影現場のイギリスで作った手料理や、クリスマスにトナカイのメガネをつけたお茶目な姿などを投稿してきた。

花束を持った姿を公開

2026年2月5日の投稿では、「今年もまた1つ、無事に歳を重ねました。昔に比べて失くしたもの、手に入れたもの色々あるけれど、唯一変わらないのは、冒険心。いつだって心がワクワクする方を、ちょっとだけ怖くてドキドキする方を、自ずと選んできた気がします」と、2月3日に誕生日を迎えたことを報告。デコレーションライトを巻き付けた自身の姿や100本の薔薇の花束の写真なども公開した。

この投稿には、お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が「お誕生日おめでとうございます。健康第一で、素晴らしい1年に」とコメント。また俳優の石田ゆり子、二階堂ふみらが「いいね！」を付けて祝福。ファンからも「体調に気をつけて頑張ってください」「どんな時もお体大切に、お仕事ファイトです！」「笑顔あふれるステキな毎日になりますように」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）