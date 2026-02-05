PFU、HHKB用カラーキートップの第5弾「空」 今回でラスト
PFUは2月3日、Happy Hacking Keyboard Professional（HHKB）シリーズ用のカラーキートップセット第5弾「空」を発表した。晴れ渡った空のような、濁りのない淡い青色に仕上げた。今回の空で、HHKBカラーキートッププロジェクトは締めくくりとなる。
数量限定販売で、国内は2,250台、海外は750台。価格は、英語配列モデルが8,250円、日本語配列モデルが9,240円。それぞれ刻印モデル、無刻印モデルを用意する。すでに販売中。
HHKBカラーキートッププロジェクトの締めくくりとして、澄みわたる清々しさと開放感が魅力の「空」モデルが登場した
澄みわたる清々しさと開放感が魅力の「空」をイメージしたキートップセット。これまでに販売した「桜」「山葵（わさび）」「蒲公英（たんぽぽ）」「藤」に続く第5弾。過去のカラーキートップや標準キートップと組み合わせてアレンジすることも可能。
刻印モデル
無刻印モデル
