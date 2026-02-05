衆院選と同じ8日に新たな戦いが始まる、鹿児島ユナイテッドFC。Jリーグは今年から、これまでの2月開幕から8月開幕へと変わります。開幕までの空白期間に行われるのが、7日から始まる特別大会・明治安田百年構想リーグです。

昇格・降格のない大会で、J2とJ3の40クラブは4つのグループに分けられ、ユナイテッドはwest‐Bに所属。九州のクラブが多く、いつも以上にダービーが盛り上がりそうです。ユナイテッドの初戦は8日日曜日です。

先月始動した新生・鹿児島ユナイテッドFC。今シーズンから指揮を執るのは、静岡県出身の村主博正監督です。

2022年シーズンには、当時JFLから昇格したばかりのいわきを率いて、1年でのJ3優勝を果たしました。

（村主博正・新監督）「よりアグレッシブに、よりタフにもっともっと強いチームを作っていきたい」

今シーズン新たに加わったのが8人の選手たち。

（有田稜選手）「もう一度、村主監督の下でサッカーをして成長したい」

村主監督と、いわきでともにJ3を制した、FW・有田稜選手やMF・嵯峨理久選手をはじめ、各ポジションにバランスよく、ハードワークができ、球際に強い選手を補強しました。

村主監督が掲げたのが…

（村主博正・新監督）「全員で攻撃すること、全員で守備すること。目先の勝利にこだわってやった結果が必ず優勝・昇格につながる」

勝負にこだわり、勝ちきる姿勢。

チーム立ち上げの1か月は、土台作りのため、午前と午後の2部練習でフィジカル面を鍛えあげました。

開幕戦の相手は、宿敵・宮崎。先日行われたプレシーズンマッチで、1対3で敗れた相手です。

ホームで雪辱を果たし、多くのサポーターに勝利を届けられるか。日曜日、初戦に臨みます。

（嵯峨理久選手）「開幕戦絶対勝利して、サポーターのみなさんと喜びを分かち合えるように、最善を尽くしていい準備をしたい」

開幕戦は8日日曜日、ホーム・白波スタジアムで午後2時キックオフです。

当日は投票済証明書を持っていくと、グッズ売場で2000円以上の購入で200円の割引があります。ぜひ、選挙に行ってサッカーも楽しみましょう。

