衆議院選挙「争点」子育て・少子化対策 候補者13人の主張は
衆議院選挙の投開票日まで、あと3日です。鹿児島県内4つの選挙区に13人が立候補しています。
【鹿児島1区】自民党・比例九州前職の宮路拓馬さん 参政党・新人の牧野俊一さん 共産党・新人の小山慎之介さん 中道改革連合・前職の川内博史さん
【鹿児島2区】参政党・新人の高橋徳美さん 共産党・新人の松崎真琴さん 自民党・前職の三反園訓さん
【鹿児島3区】中道改革連合・前職の野間健さん
【鹿児島4区】参政党・新人の桐原郁生さん 国民民主党・新人の中村寿さん 社民党・新人の伊藤周平さん 自民党・前職の森山裕さん
争点と立候補者の訴え、今回は「子育て・少子化対策」です。子育て・少子化対策
深刻化する少子化…。日本の出生数はおととし、初めて70万人を割り込みました。
鹿児島県内の出生数は、1949年の6万4016人をピークに、おととしは8939人まで減り、過去最少となっています。
（19歳）「お金がかかるというのが少子化につながっている面はあると思うので、マネジメントしてもらいたい」
（20代）「2人目以降が育てやすい環境にしてくれたらいいなと思う」
鹿児島市の坂元ピノキオ保育園です。0歳から5歳までおよそ60人が通っています。
保育士は遊びに、食事に、着替え・・・。それぞれの成長に合わせて連携しながらサポート。現在17人いますが、3年前から4人減り、人員を募集しています。
県の調査では、県内の保育園では保育士およそ470人が不足しています。
（坂元ピノキオ保育園 為國寿子副園長）「せっかくうちを選んで子どもを預けてくれるのに、丁寧な保育をさせてもらわないと。真摯に向き合いながらやっていくしかない」
園は、ことしから保育士をサポートする子育て支援員2人を採用するなど業務の適正化を図っていますが、余裕を持って子どもと向き合うために「人手の確保」は大切だと話します。
（坂元ピノキオ保育園 為末寿子副園長）「『預けなければよかった』と思われるのはよくない。保育士のために頑張っていろいろとしてくれると、ありがたい」
一方、県内の待機児童は14人。特定の保育所を希望する「保留児童」、いわゆる「隠れ待機児童」は鹿児島市だけでも276人います。
候補者は「子育て・少子化対策」にどう取り組むのでしょうか。MBCが実施した各候補へのアンケートから主張をまとめました。
鹿児島1区です。
（宮路拓馬候補 自民・前（4））出産費用の無償化、医療的ケア児・発達障害児の支援
（牧野俊一候補 参政・新））15歳までの子ども1人あたり月10万円の子育て給付金の支給
（小山慎之介候補 共産・新）子どもと過ごすため労働時間を「1日7時間・週35時間制」へ移行、保育士の処遇改善
（川内博史候補 中道・前（8））18歳までの子ども1人あたり月5万円の給付、5歳までの幼児教育・保育の完全無償化
鹿児島2区です。
（高橋徳美候補 参政・新）15歳まで1人あたり月10万円給付、「教育国債」の発行で財源確保
（松崎真琴候補 共産・新）子どもの医療費と給食費の無料化、大学や専門学校の授業料半額・入学金の廃止
（三反園訓候補自民・前（2））児童手当の拡充、育児休業の取得促進、保育・住宅支援
鹿児島3区です。
（野間健候補 中道・前（4））給食費・大学奨学金の負担ゼロ
（小里泰弘候補 自民・元（6））出産費用・給食費・高校授業料の無償化、大学短大などの授業料免除
鹿児島4区です。
（桐原郁生候補 参政・新）子育て世代の可処分所得を増やす施策
（中村寿候補 国民・新）妊娠・子育てなど各段階で無償化を進める、「教育国債」で教育・科学技術予算を倍増
（伊藤周平候補 社民・新）子育て支援策の充実を最優先し、長期的視点に立った対策の継続
（森山裕候補 自民・前（8））児童手当の支給期間延長、所得制限の撤廃
衆議院議員選挙は今度の日曜・8日投開票です。
▶候補者アンケートはMBCのホームページに掲載しています。
