ポルトガルで開催の4 Nations Tournamentに臨む20人を発表した

日本サッカー協会（JFA）は2月4日、ポルトガルで行われる「4 Nations Tournament」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。

欧州の強豪国と対戦する若き日本代表の顔ぶれに、SNS上では「鹿島ユースから4人選出！」「未来くん！」と反響を呼んでいる。

廣山望監督が率いるチームは、現地でU-16ポルトガル代表、U-16ドイツ代表、U-16オランダ代表と対戦する。2月9日に国内でトレーニングと紅白戦を実施したのち日本を出発し、12日のポルトガル戦を皮切りに中2日で3試合を戦う過密日程に挑む。

メンバーには、187センチの長身DF笹倉拓真（川崎フロンターレU-18）やDF林天音（大分トリニータU-15）、DF遠山越（柏レイソルU-15）ら体格に恵まれた守備陣を多く招集。FW梶山蓮翔（FC東京U-18）らJ下部組織に所属する有望株や、GK大泉未来（流通経済大学付属柏高）ら高体連の強豪校から選ばれた。

欧州遠征に臨む若き才能の競演に対し、SNS上では「鹿島ユースから4人選出！」「未来くん！」「鹿島さん流石と思う一方で、大分U-15から2人も呼ばれてることに喜びを隠せません！」とコメントが寄せられている。世界基準を肌で感じる貴重な機会となるだけに、個々の成長と結果に大きな注目が集まりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）