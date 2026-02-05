音楽朗読劇10周年を祝う7品のコースメニュー！The art fusion by L'ecrin「VOICARION 10thコラボメニュー」

JR上野駅構内の旧貴賓室を活用したレストラン「The art fusion by L’ecrin」にて、音楽朗読劇「VOICARION」10周年を記念したコラボレーションメニューが登場。

The art fusion by L’ecrin「VOICARION 10thコラボメニュー」

価格は12,000円（税込）。

提供期間は2026年2月14日から5月31日まで。

全7品で構成されたコースメニューです。

「VOICARION（ヴォイサリオン）」は、生演奏と朗読を融合させた音楽朗読劇シリーズ。

2016年の初演から10年を迎え、記念イベントの一環としてコラボレーションが実現しました。

会場となる「The art fusion by L’ecrin」は、1932年に建設されたJR上野駅旧貴賓室をリノベーションしたレストラン。

重厚感のある歴史的空間で、特別なコース料理を堪能できます。

月替わりで変化するメニュー構成

期間中は月ごとにVOICARIONの作品テーマが変わり、それに合わせてメニュー内容も変化。

2月から5月までの4ヶ月間、異なる作品の世界観を料理で表現します。

フレンチの技法を基調としながら、各作品のストーリーや登場人物をイメージした創作料理が並びます。

前菜からデザートまで、物語の展開を追体験できる構成です。

歴史的建造物で味わう特別な時間

旧貴賓室は、かつて皇族や国賓を迎えるために設えられた格式高い空間。

天井の装飾や調度品など、当時の面影を残す優雅な雰囲気が特徴です。

音楽朗読劇の繊細な世界観と、歴史的建造物が持つ荘厳さが融合した特別なダイニング体験を提供します。

予約方法と詳細

予約はThe art fusion by L’ecrin公式サイトまたは電話にて受付。

座席数に限りがあるため、早めの予約がおすすめです。

VOICARIONファンにとって、作品の世界観を五感で体感できる貴重な機会となります。

月替わりのメニュー構成により、期間中に複数回訪れても新しい発見があります。

記念日や特別なディナーにもふさわしい、上野駅の歴史空間で過ごす非日常のひとときです。

The art fusion by L’ecrin「VOICARION 10thコラボメニュー」の紹介でした。

FAQ

Q. コラボメニューの価格と提供期間は？

A. 価格は12,000円（税込）で、2026年2月14日から5月31日まで提供されます。

Q. メニューは期間中ずっと同じ内容？

A. 月替わりでVOICARIONの作品テーマが変わり、メニュー内容も変化します。

Q. 予約は必要？

A. 座席数に限りがあるため、事前予約が推奨されています。

Q. 「The art fusion by L’ecrin」はどこにある？

A. JR上野駅構内の旧貴賓室を活用したレストランで、駅直結の立地です。

Q. VOICARIONとは？

A. 2016年から続く、生演奏と朗読を融合させた音楽朗読劇シリーズです。2026年で10周年を迎えます。

