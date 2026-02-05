キャギ ド レーブ本店にて、UHA味覚糖「おさつロシェ」とあじかんの焙煎ごぼうスイーツ「GOVOCE」がコラボした新商品「おさつロシェ ゴボーチェ」が2026年2月2日より発売。

キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」

価格：216円（税込）。

販売期間：2026年2月2日から。

販売店舗：キャギ ド レーブ本店（広島県）。

数量：600本限定。

あじかんが開発した焙煎ごぼうスイーツブランド「GOVOCE」（ゴボーチェ）と、UHA味覚糖の人気商品「おさつロシェ」がコラボレーションした限定スイーツです。

「GOVOCE」は、あじかんが長年培ったごぼう加工技術を活かし、焙煎ごぼうの香ばしい風味をスイーツに取り入れたブランド。

焙煎ごぼうの香ばしさとさつまいもの自然な甘み

「おさつロシェ」は、さつまいもの自然な甘みとサクサクとした食感が楽しめるUHA味覚糖の焼き菓子。

今回のコラボでは、焙煎ごぼうの香ばしい風味が加わり、奥深い味わいに仕上がっています。

カカオ不使用のため、チョコレートが苦手な方でも楽しめます。

ノンカフェインなので、お子様や妊娠中の方、就寝前のおやつとしても安心。

キャギ ド レーブ本店限定

販売はキャギ ド レーブ本店のみの取り扱い。

600本限定のため、なくなり次第終了となります。

あじかんとUHA味覚糖という2つのブランドが持つ技術とこだわりが詰まった、ここでしか買えない特別な一品です。

焙煎ごぼうの香ばしさとさつまいもの甘みが調和した新感覚スイーツ。

和素材を使った上品な味わいは、健康志向の方へのギフトにも最適です。

カフェインフリーで体に優しいため、幅広い世代で楽しむことができます。

600本限定販売なので、気になる方は早めの来店がおすすめです。

広島を訪れた際のお土産や、自分へのご褒美にぴったりの一品です。

キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」の紹介でした。

FAQ

Q. 「おさつロシェ ゴボーチェ」の価格は？

A. 1本216円（税込）です。

Q. どこで購入できる？

A. キャギ ド レーブ本店のみでの限定販売です。

Q. いつから販売される？

A. 2026年2月2日から販売開始です。

Q. 数量限定はある？

A. 600本限定で、なくなり次第終了となります。

Q. カフェインは含まれている？

A. ノンカフェインです。カカオも不使用なので、お子様や妊娠中の方も安心して楽しめます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焙煎ごぼうの香ばしさ×さつまいもの甘み！キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」 appeared first on Dtimes.