猫用のカニ風味かまぼこ『ほぼカニ』ニャンと登場 まるで本物のカニのような味・食感、健康に配慮の2種類
カネテツデリカフーズは2日、創業以来初となる猫用ペットフード『ニャンと ほぼカニ』を発表した。2月22日の「猫の日」に発売する。
同社は今年3月に創業100年を迎える。このタイミングで、2014年の発売以来累計販売数量8000万パックを突破したカニ風味かまぼこ「ほぼカニ」の猫用がラインナップに加わる。
さらに、カネテツのキャットフードのイメージキャラクターとして「ニャンてっちゃん」も登場する。
『ニャンと ほぼカニ』は、100年培ってきた魚の加工技術と食品づくりの知見を活かし、初めてペット向けに商品を開発。まるで本物のカニのような味・食感・見た目はそのままに、猫の健康に配慮した。
原料選定から製造まで、人の食品と同じ工場・品質基準。一方、国内製造・獣医師監修のもと「腎臓・免疫ケア かに味 キトサン・乳酸菌配合」と「毛づや・免疫ケア かつお味 オメガ3・乳酸菌配合」の2種類とし、安心できる猫のためのおやつとなる。
■『ニャンと ほぼカニ 腎臓・免疫ケア かに味 キトサン・乳酸菌配合』
内容量：1本×4袋
販売価格：オープン価格
販売エリア：ペットフード専門店、ペットフードECサイト等
■『ニャンと ほぼカニ 毛づや・免疫ケア かつお味 オメガ3・乳酸菌配合』
内容量：1本×4袋
販売価格：オープン価格
販売エリア：ペットフード専門店、ペットフードECサイト等
