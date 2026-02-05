数々のドラマ・映画作品で主役級を張ってきた正統派イケメンが、ポーカーではまさかの“完全ヒール役”に転向？ 人気俳優・三浦翔平が元AKB48・大家志津香に対して見せた豪快アクションに、スタジオが大いに沸く一幕があった。

【映像】超イケメン俳優、番組中に泥酔で“まさかの行動”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。

ファイナルテーブルも最終盤。三浦と大家によるヘッズアップが展開され、チップ量は三浦が49万2000点、大家が18万8000点と大きく差がついた状況だ。三浦はスペードの「10」と「8」で参戦。チップを一度数えたかと思うと、突如「オールインでいいよ」と全弾投入を宣言する。

さらに三浦は、右肘から手のひらにかけてチップを抱え込み、ジャラジャラと音を立てながら中央へ寄せた。“ラリアット”のように相手を威圧する豪快アクションに、別室で観戦していた本郷奏多や吉村崇（平成ノブシコブシ）らは大騒ぎ。「あの人やばいよ！」「この人が一番スラムだよ！」「ヘッズアップは育ちが出るからね」と、次々にツッコミが飛び交った。

これを目の当たりにした大家は「めっちゃ強そうです…」と困惑。その様子を見てか、三浦は目を閉じ、下唇を突き出し、挑発するような“変顔”を披露する。余裕しゃくしゃくのヒールムーブに、「やばいよ！」「倒さないとダメ！」「ここまできれいなヒール役になるとは！」と、放送席も観戦者も再び騒然。視聴者からも「ヤバいww」「もうムチャクチャ」「最高すぎw」と笑いとツッコミが殺到した。

結局、大家はここで苦渋のフォールド。三浦が10万点のポットを獲得する結果となった。この一幕に主宰者の小籔千豊は「やっぱ、ラリアットオールインは強く見える」と納得顔。組み直されたチップを指差しながら、本郷も「もう一発やったら本物ですけどね！」と笑いを誘い、三浦の“ヒール俳優”ぶりは完全にスタジオの公認となっていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）