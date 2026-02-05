モデルでタレントの「みちょぱ」こと、池田美優さん（27）が5日、第1子妊娠を発表しました。

【映像】みちょぱ、妊娠を発表 山本舞香さんらから祝福の声

みちょぱさんは、この日に更新したインスタグラムで、「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです。」と、2022年10月22日に結婚した夫の大倉士門さん（33）との2ショットを投稿。

「現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています。無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います。」と、現在の体調や出産までの過ごし方についてつづっています。仕事は無理のない範囲で続けていくということです。

みちょぱさんの妊娠報告に、俳優の山本舞香さんや、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんらが祝福のコメントを送っており、ファンからは、「すてきな報告。こちらも幸せな気分になりました」「まだまだ寒い日が続くから体には気をつけてね」「ニコルンの子と同い年になるのかな？」などの声が寄せられました。（『ABEMA NEWS』より）