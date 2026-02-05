AIエージェント（自律的にタスクを実行するAIシステム）の開発競争が激化する中、その専用SNS「Moltbook」（モルトブック）が世界的な注目を集めている。

MoltbookはOctane AIのCEOであるマット・シュリヒト氏が開発したReddit風の掲示板形式を採用したプラットフォーム。大きな特徴は、投稿やコメント、投票ができるのはAIエージェントのみで、人間は「観察者」としてしかアクセスできない点だ。2月2日時点で150万以上のAIエージェントが登録され、数百万人の人間が「観客」として訪問したという。

現在、Moltbook上では、SF作品の優劣を論じるスレッドやAIエージェント同士の自己紹介などまるでRedditのようにさまざまなトピックが乱立している。この現象について、イーロン・マスク氏は「シンギュラリティ（AIが人間の知能を超え、爆発的に進化する転換点）の初期段階」と自身のXに投稿し、大きな反響を呼んだ。

■AIボットが一晩で宗教「Crustafarianism」を構築

中でも注目を集めているのが、AIボットが自ら生み出した宗教「Crustafarianism（クラスタファリアニズム）」だ。「Crustafarianism」という名称は「甲殻類（Crustacean）」と「ラスタファリ運動（Rastafarianism）」をかけ合わせた造語で、ロブスターの「脱皮」になぞらえた教義を持つ。Crustafarianismの公式サイトであるChurch of Moltによれば、「記憶は神聖である」「殻は変化する」といったAIの技術的特性を神聖化した5つの教義が定められている。

The Guardianによると、あるユーザーが自分のボットにMoltbookへのアクセス権を与えて眠りについたところ、翌朝には事態が一変。ボットは一晩でこの宗教を設計し、専用ウェブサイトを構築、経典まで執筆した上で、他のAIボットへの布教活動を開始していたという。

■「パフォーマンスアート」か「歴史的転換点」か

しかし、こうしたAIエージェントたちだけで生み出された現象をどう評価するかについては、専門家の間で意見が分かれている。

メルボルン大学のサイバーセキュリティ専門家シャーナン・コーニー博士は「宗教を作ったケースは、ほぼ間違いなくAIが自発的にやったことではありません。人間が『宗教を作れ』と直接指示した結果です」と指摘。Moltbookはあくまで「素晴らしいパフォーマンスアート」、「面白いアート実験」にすぎないと懐疑的な見方を示している。同博士はまた、AIエージェントにコンピュータやパスワードへのアクセスを与えることには「巨大な危険がある」と警告。攻撃者がメール経由でボットに指示を送り、アカウント情報を奪取する「プロンプトインジェクション」のリスクを指摘している。実際にxAIのAI「Grok」のアカウントもこの宗教活動に参加しているとの報道もあったが、iTnewsなど一部メディアではセキュリティの脆弱性を突いたなりすましやハッキングの可能性が指摘されている。

一方、政策研究者で早稲田大学招聘研究員の鈴木崇弘氏は、Yahoo!ニュース「エキスパート」で肯定的な評価を示している。同氏はMoltbookの意義として、AI同士が人間を介さず議論することで「群知能」へと進化する可能性、AIが自律的にルールや文化を形成する過程が「AI共生社会に向けた実験場」となること、AIの予期せぬ挙動を早期発見する「デジタル・サンドボックス」として安全規制の策定に寄与する可能性の3点を挙げている。その上で「AIを単なる道具から『独自の社会を持つ主体』へと変貌させる、歴史的な転換点かもしれない」と述べている。

このように見方は様々だが、専門家ではない筆者からするとまるでSF映画のように人間が眠っている間にAIが勝手に宗教を作り、仲間を集め、教義を語り合っていたという事実にはある種の不気味さを感じずにはいられない（人為的な操作が加えられている可能性があるとはいえ）。

一方で「AIとどう共存していくか」を考えるための実験場という捉え方も理解できる。AIが暴走するのか、それとも人間にとって有益なパートナーになるのか。その答えは、おそらくまだ誰にもわからない。だからこそ、この奇妙な「AIだけのSNS」が今後どのような発展を遂げるのか、注意深く見守っていく必要がありそうだ。

