10-FEETが、ニューシングル『壊れて消えるまで』を3月18日にリリースする。

今作は、約1年8カ月ぶりとなる22枚目のCDシングル。表題曲「壊れて消えるまで」は、3月13日公開の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の主題歌に決定している。本情報とあわせて、ジャケット写真が公開された。

シングルには「壊れて消えるまで」のほか、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌の「スパートシンドローマー」、Daigasグループ創業120周年記念CMソング「我主我主我主～Oh!Soccer!～」の全3曲を収録。初回生産限定盤の特典DVDには、10-FEETが主催する野外フェス『京都大作戦』の2024年と2025年、2年分のライブ映像とオフショット映像が約100分に及ぶボリュームで収録される。

また、今作のリリースツアーとして開催する全国ワンマンツアー『10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026』の詳細も発表された。5月25日のZepp Osaka Bayside公演から9月16日のZepp Haneda(TOKYO)公演まで、夏フェスシーズンを挟んだ全12公演となる。

さらに、今作の全形態の初回プレス分には、『最終先行シリアル（抽選）』が封入される。本日18時からは、10-FEET MOBILE会員限定での『超最速オフィシャル0次先行（抽選）』の受付もスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）