»¨»ï¡ØDuet¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÉÔÄê´ü´©¹Ô¡ØDuet LUXE vol.5¡Ù¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØDuet LUXE vol.5¡Ù¤Ï2·î13ÆüÈ¯Çä¤Ç¡¢É½»æ¤Ë¤ÏSnow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿Çò¥³ー¥Ç¤òÃåÍÑ¡£¸ª¤ä¼ó¸µ¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÊÒ¼ê¤Ç¥Á¥§¥êー¤ò¸ý¸µ¤Ë¤«¤¶¤·¡¢Ä©È¯Åª¤Ê»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£