Kanna、地元愛と跳ねる油があふれる新曲「TEBASAKI 〆 GVNG」（テバサキギャング）配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1MC1ギターの2人組・Kannaが、2月11日に新曲「TEBASAKI 〆 GVNG」（読み：テバサキギャング）を配信リリースすることを発表した。

■「TEBASAKI〆GVNG」は、名古屋からやってきたKannaの自己紹介ソング

新曲「TEBASAKI〆GVNG」は、名古屋からやってきたKannaのいわば“自己紹介”ソング。俺らがテバサキギャングだ！ と言わんばかりの大胆さと、ピリ辛スパイスのような刺激を持ち合わせるふたりの地元愛と跳ねる油があふれる楽曲となっている。

テレビ東京『モヤモヤさまぁ～ず2』2026年1月クールエンディングテーマにも起用されていた本楽曲のフルサイズは、2月5日25時40分からNACK5にて放送のレギュラーラジオ『Kannaの16号線ナイト・フィーバー』にて初オンエアされる。

また、彼らは2月に自主企画『Kanna presents MIC CHECKERS』を初めて東名阪で開催。『Kanna presents MIC CHECKERS』は今回で3回目。初回はKannaの地元・愛知、第2回目は東京、第3回目となる今回は、愛知、大阪、東京の3ヵ所での開催となる。

『Kanna presents MIC CHECKERS』は、各地で異なるゲストを招いてのライブとなり、今回は同年代から先輩まで様々な年代、ジャンルのアーティストを迎える。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TEBASAKI 〆 GVNG」

■ライブ情報

『Kanna presents MIC CHECKERS』

02/12（木）愛知・ell SIZE

ゲスト：Suspended 4th

02/13（金）大阪・Pangea

ゲスト：アルステイク

02/19（木）東京・Spotify O-Crest

ゲスト：SPARK!!SOUND!!SHOW!!

■関連リンク

『Kannaの16号線ナイト・フィーバー』番組サイト

https://www.nack5.co.jp/

Kanna OFFICIAL SITE

https://kanna-official.jp/

■【画像】「TEBASAKI 〆 GVNG」ジャケット写真 他