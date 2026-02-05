秋山黄色、5thアルバム『Magic if』発売決定！「いつもより色んなことを歌うために、もしかしたらの仮説をたてました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋山黄色が、5THアルバム『Magic if』を3月11日に発売する。

■アニメ『補助魔法』のOP主題歌も収録

タイトルの『Magic if』とは、演技術で“もし自分が～だったら”と自身に問いかけて思考するメソッドのこと。

「もし自分が別の人生を歩んでいたら？ もしもこんな世の中ではなかったとしたら？」と自身に問いかけるように思考を張り巡らせ制作したという今作は、辛く苦しい現実と孤独や痛みを見つめ、生々しい感情をさらけ出す秋山黄色の思想や内面がよりいっそう垣間見れるような作品となっている。

本作には、TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌「Quest」も収録。

初回生産限定盤には2025年9月に東京キネマ倶楽部にて開催された『秋山黄色 presents 「BUG SESSION vol.2」』本編映像と、デビュー5周年となる2025年の活動に密着したドキュメンタリー『Kiro Akiyama 5thAnniversary Document』を収録したBlu-ray、もうひとつの特典が付属する。

秋山黄色は、3月に『秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」』を開催。東京公演はアルバム『Magic if』の発売日の3月11日にLINE CUBE SHIBUYA。大阪公演は3月20日にNHK大阪ホールで行われる。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Nemophila feat. yama」

2026.03.11 ON SALE

ALBUM『Magic if』

■関連リンク

秋山黄色 OFFICIAL SITE

https://www.akiyamakiro.com/