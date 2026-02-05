

2月5日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



スクウェア・エニックス・ホールディングス <9684> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/5発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と継続保有期間に応じて「e-STORE」のクーポン（500円～3万円分）を贈呈する。また、26年3月末基準日はドラゴンクエスト40周年記念として純銀製記念メダルを抽選で400人に贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



大本組 <1793> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/5発表

保有株数に応じた株主優待ポイントの付与数を3000～3万ポイント（従来は1000～2万8000ポイント）に増やす。



情報企画 <3712> [東証Ｓ] 決算月【9月】 2/5発表

3月末割当の1→4の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。図書カードの贈呈を終了し、カタログギフトの贈呈基準を引き下げる。新制度では1000株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有株数2000株未満でカタログギフト5000円相当、2000株以上で同1万円相当を贈呈する。



日本テレビホールディングス <9404> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/5発表

「24時間テレビ」の観覧や巨人軍公式動画配信サービス「GIANTS TV」の無料クーポンを追加するほか、継続保有期間3年の条件を撤廃する。



日本精鉱 <5729> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/5発表（場中）

3月末割当の1→4の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。



株探ニュース

