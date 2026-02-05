【ねこ漫画】「だいたい猫の思い通りにされてます」猫を飼う＝猫との下僕契約を結ぶようなもん!?猫との攻防戦は敗北ばかり…【作者に聞いた】
漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さんは、自身が飼っている白猫のミコさんを主人公にしたコミックエッセイ「愛されたがりの白猫ミコさん」を執筆しており、作中の様子から察するにかなりの愛猫家である。生活はミコさん中心に回っているが、四六時中そうとばかりはいかず、「ミコさんの思い通りにいかない日もある」という強気な漫画をSNSにアップ。するとそれを読んだ読者からも続々と感想が寄せられた。
漫画家という職業柄、基本的には在宅ワークとなるため「どうしても作業を進めないといけないときは、“ちゅー○”でご機嫌をとったり、こたつや猫ちぐらに誘導してお昼寝をしてもらい、その隙にペンを握る……という感じで、静かな攻防戦を繰り広げています」と愛猫・ミコさんとの日々を語る作者・久川はるさん。
本作「愛されたがりの白猫ミコさん」シリーズより「なんだかんだ猫の思い通りになってしまう話」では、結局すったもんだしながら猫様の要求を拒んでも、気づけば猫様の思い通りの結末になってしまう…というまさに"猫飼いあるある"ともいえるエピソードを描いている。久川さんは「実際、私はおおむねミコさんからの要求に屈してしまうんですけど、その時間が幸せで、ある意味贅沢な悩みですよね」と心の内を話してくれた。
読者から「所詮、人間は猫様の奴隷」「しっかり躾けられて、下僕の道まっしぐらですねw」「猫を飼う＝ネコとの下僕契約を結ぶみたいなもんですからねえ」という声が寄せられた本作。「今も足元のヒーターをミコさんに占領されていますが、私の足にふわふわのおしりを乗せてくれているので幸せです」と久川さんは最後まで見事な下僕っぷりを見せつけてくれた。
取材協力：久川はる(@hisakawa_haru)
